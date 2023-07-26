Оружие для Армении — теперь из Индии. Через Иран (видео)

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Через иранский погранично-пропускной пункт Нурдуз в Армению проследовала автомобильная колонна. Как можно заметить на видео, опубликованном ресурсом «Калибер», перевозимый груз накрыт тентом для того, чтобы скрыть его содержимое. Однако нет сомнений, что груз, перевозимый из Ирана в Армению, имеет военное назначение.

По имеющимся сведениям, ранее этот груз был доставлен в иранский порт Бендер-Аббас. Отправителем вооружения является Индия. Отметим, что Дели и Ереван в последнее время активно наращивают военно-техническое сотрудничество. Только под данным из открытых источников, Армения и Индия заключили военные контракты на сумму свыше 400 миллионов долларов.

Вопрос лишь в том, будет ли у этого «индийского кино в переводе на армянский» обязательный для Болливуда хэппи-энд с точки зрения Еревана. С учётом того, что подобные военные инъекции могут толкнуть Армению на необдуманные шаги. Где уже вступят в силу такие реалии, которые вряд ли изменит одна колонна грузовиков с приехавшим из Индии «особым товаром».