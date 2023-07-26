Глава ЦБ рассказал о банках с риском закрытия в Азербайджане

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В настоящее время в Азербайджане нет банка, имеющего серьезные проблемы. Основные финансовые показатели банков достаточно нормальные, серьезных рисков нет.

Об этом заявил председатель ЦБА Талех Казымов на пресс-конференции, посвященной определению параметров процентного коридора Центрального банка, передает АПА.

«Закрытие банка – не тенденция. Наша главная цель – обеспечить финансовую стабильность, способствовать экономическому росту. В случае, когда финансовое учреждение, банк или страховая компания могут нанести ущерб финансовой стабильности, их сначала предупреждают, в связи с этим обращаются к акционерам. Если недочеты не будут устранены, можно будет пересмотреть его деятельность», – добавил председатель ЦБА.