В Баку проведен рейд против наркоторговцев, задержаны 60 человек (видео)

В Хатаинском районе Баку проведено очередное неотложное оперативное мероприятие против наркоторговцев.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны жители столицы Фахри Аббасов, Парвиз Рагимов, Хаял Гусейнов и Дуньяханым Багирзаде. У них было изъято в общей сложности 8 кг героина и марихуаны.
Задержанные сообщили, что приобрели наркотики онлайн у незнакомых граждан Ирана с целью дальнейшего сбыта на территории столицы.
Кроме того, в ходе операций, проведенных сотрудниками управления в июне и июле, были задержаны в общей сложности 60 человек, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и организацией на дому опиумных притонов. У них были изъяты крупные партии сильнодействующих наркотиков и психотропные вещества.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков и другими правонарушениями продолжается.