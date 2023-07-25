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Лавров: Россия продолжает играть роль ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном

Лавров: Россия продолжает играть роль ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сегодняшнюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве.

Министр отметил, что Россия продолжает играть роль ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном в соответствии с обязательствами, вытекающими из соглашения от 10 ноября.

Лавров добавил, что на встречах обсуждалось открытие коммуникаций и восстановление беспрепятственного движения. При этом обсуждалась делимитация границы между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что кульминацией переговоров Азербайджана и Армении должно стать подписание мирного договора.

«Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет именно подписание этого договора, который подведёт черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатыми в ходе их трёхсторонних встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сказал он.

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