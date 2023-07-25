Новым главой МИД Китая стал Ван И

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Парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И новым министром иностранных дел, следует из решения 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) 14-го созыва, текст которого приводит агентство Синьхуа.

«В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел», – говорится в документе.