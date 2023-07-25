Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианны Вардинояннис

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной посла доброй воли ЮНЕСКО, президента Ассоциации ELPIDA и Фонда Марианны Вардинояннис.

«Меня глубоко потрясла смерть моего искреннего друга, дорогого и ценного человека Марианны. Боль потери близкого человека ни с чем не сравнима. Трудно найти слова, чтобы выразить ту печаль, которая наполняет наши сердца. Выдающийся общественный деятель, верный спутник жизни, надежный друг – Марианна была символом доброты, благородства, милосердия и сострадания для тех, кто ее знал. Ее запомнят как яркого, трудолюбивого, предприимчивого человека, способного глубоко чувствовать боль людей.

Марианна Вардинояннис также была искренним другом Азербайджана. Неслучайно ее заслуги в развитии дружественных отношений между народами Азербайджана и Греции были высоко оценены, и президент Азербайджанской Республики наградил ее орденом «Дружбы».

Приятные и незабываемые воспоминания от наших встреч с Марианной навсегда останутся в моем сердце.

Разделяю вашу боль в эти трудные дни, выражаю глубочайшие соболезнования всем членам вашей семьи и желаю терпения.

Искренне,

ваша Мехрибан Алиева», – говорится в соболезновании.