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Пашинян не понимает позицию сепаратистов Карабаха и призывает их к диалогу с Баку

Пашинян не понимает позицию сепаратистов Карабаха и призывает их к диалогу с Баку

Азербайджан за столом переговоров не отказывался обсуждать права и безопасность армян Карабаха. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник.

Пашинян подчеркнул, что для него непонятно озвучиваемое сепаратистами в Карабахе мнение, которое исключает обсуждения на эту тему с Азербайджаном.

По его словам, Армения не может решать судьбу «карабахского народа» (здесь и далее кавычки наши — Ред), права и безопасность НК должны обсуждаться в формате диалога «Степанакерт»-Баку с применением международных механизмов. И вообще, «нужно подумать, стоит ли обращаться к решению нагорно-карабахского вопроса в армяно-азербайджанском мирном договоре или надо руководствоваться другой логикой».

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