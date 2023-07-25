В ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не может быть быстрым

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Эксперты ISW назвали три причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым.

По мнению аналитиков, нельзя ожидать, что летнее контрнаступление Украины будет быстрым и легким. Это связано с несколькими причинами:

– У России было время перегруппироваться и подготовиться к неизбежному украинскому контрнаступлению, и теперь украинские войска сталкиваются с подготовленными оборонительными российскими позициями, включая массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.

– ВСУ пытаются проводить общевойсковые операции без превосходства в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО, что является чрезвычайно сложной задачей. К тому же, Силы контрнаступления Украины имели ограниченное время для подготовки к крупному наступлению.

– Украина, в отличие от России, оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.