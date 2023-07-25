Резников: Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану

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Контрнаступление Киева отстает от графика, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью CNN. При этом он подчеркнул, что не беспокоится, потому что оно идет по плану.

Резников назвал ошибочным представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым.

Министр перечислил несколько причин, по которым контрнаступление может быть медленнее, чем предполагалось. В их числе боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

«Это вопрос ПВО. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия поля боя. И против нас большое количество врагов. Это война, а не компьютерная игра», – сказал он.

По словам Резникова, украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя, и главная ценность для Украины – это жизнь ее солдат.

Ситуация на южном фронте в Украине замедлилась во многом из-за сложных минных заграждений, установленных российскими войсками, которым дали время для укрепления обороны. По словам Резникова, украинским силам приходилось вручную расчищать пути через поля. Россияне заминировали большие участки, которые очень трудно расчистить, подчеркнул он.

«Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения», — сказал Резников. Он добавил, что активность в разных местах запутает россиян в отношении основного направления, по которому пойдет Украина.