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Месута Озила вновь призвали отказаться от гражданства Германии

Месута Озила вновь призвали отказаться от гражданства Германии

Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил сделал на груди татуировку «Бозкурт», что не понравилось некоторым представителям Германии.

В частности, председатель молодежного крыла партии Христианско-демократический союз Йоханнес Винкель осудил татуировку спортсмена.

«Ещё после фотографии с Эрдоганом все должны были понять, что Месут Озил презирает демократию и свободу, то есть основы нашего общества», – сказал политик в комментарии для BILD.

Он также призвал Озила отказаться от германского гражданства.

Ранее футболист подвергся травле со стороны немецких болельщиков из-за фотографии с Эрдоганом. Вследствие такой реакции немецкого сообщества Озил принял решение более не выступать за сборную Германии по футболу.

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