Месута Озила вновь призвали отказаться от гражданства Германии

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Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил сделал на груди татуировку «Бозкурт», что не понравилось некоторым представителям Германии.

В частности, председатель молодежного крыла партии Христианско-демократический союз Йоханнес Винкель осудил татуировку спортсмена.

«Ещё после фотографии с Эрдоганом все должны были понять, что Месут Озил презирает демократию и свободу, то есть основы нашего общества», – сказал политик в комментарии для BILD.

Он также призвал Озила отказаться от германского гражданства.

Ранее футболист подвергся травле со стороны немецких болельщиков из-за фотографии с Эрдоганом. Вследствие такой реакции немецкого сообщества Озил принял решение более не выступать за сборную Германии по футболу.