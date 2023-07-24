Алиев позвонил Мирзиёеву

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24 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя развития Узбекистана, крепкого здоровья.

Президент Узбекистана поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было выражено удовлетворение стремительным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, отмечена важность взаимных визитов на высоком уровне.

Главы государств провели обмен мнениями о дальнейшем всестороннем развитии наших связей, подчеркнули, что в ближайшем будущем ожидается государственный визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан, выразили уверенность, что этот визит станет следующим этапом в развитии двусторонних отношений.