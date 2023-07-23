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Гара Гараев решил покинуть «Карабах» и стать игроком «Нефтчи»

Гара Гараев решил покинуть "Карабах" и стать игроком "Нефтчи"

Полузащитник Гара Гараев официально покинул агдамский «Карабах».

Полузащитник сегодня провел встречу с руководством «Карабаха», сообщает «Азериспорт».

Предметом обсуждения стал новый контракт, который был предложен игроку. Но Гара Гараев не согласился с условиями. Также из-за отсутствия постоянной игровой практики он решил покинуть агдамский клуб.

Экс-полузащитник сборной получил предложения от «Нефтчи» и «Сабаха». Но капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов сыграл решающую роль в его переходе. Гараев дал свое согласие «Нефтчи». Он подпишет с бакинским клубом соглашение сроком на 2 года.

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