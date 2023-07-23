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На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото)

На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото)

В рамках Шушинского глобального медиафорума на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» прошла последняя панельная сессия – «Безопасность журналистов».

В ходе сессии участники обсудили совершенствование механизмов коммуникации в кризисных ситуациях, угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются журналисты в зонах конфликтов.

В своем выступлении на панельной сессии вице-президент Корейской ассоциации политических наук, профессор Ги Ун Чжон отметил, что журналисты становятся целью растущего насилия.

«Безопасность журналистов – это вопрос, который невозможно решить в индивидуальном порядке. Защита журналистов – это вопрос не конкретной страны, а общий вопрос. Существует определенное предубеждение против журналистов. Антимедийная риторика должна быть предотвращена законом», – сказал он.

Генеральный директор Национального информационного агентства Румынии «AGEPRES» Клаудия-Виктория Николае отметила, что в прошлом были неприятные инциденты в отношении женщин-журналистов.

«Журналисты-экспериментаторы чем-то похожи на врачей. Если журналист эмоционален при выполнении своей работы, его работа не будет объективной,» – сказала она.

На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото) На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото) На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото) На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото) На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото) На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото)

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