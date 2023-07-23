На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото)

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В рамках Шушинского глобального медиафорума на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» прошла последняя панельная сессия – «Безопасность журналистов».

В ходе сессии участники обсудили совершенствование механизмов коммуникации в кризисных ситуациях, угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются журналисты в зонах конфликтов.

В своем выступлении на панельной сессии вице-президент Корейской ассоциации политических наук, профессор Ги Ун Чжон отметил, что журналисты становятся целью растущего насилия.

«Безопасность журналистов – это вопрос, который невозможно решить в индивидуальном порядке. Защита журналистов – это вопрос не конкретной страны, а общий вопрос. Существует определенное предубеждение против журналистов. Антимедийная риторика должна быть предотвращена законом», – сказал он.

Генеральный директор Национального информационного агентства Румынии «AGEPRES» Клаудия-Виктория Николае отметила, что в прошлом были неприятные инциденты в отношении женщин-журналистов.

«Журналисты-экспериментаторы чем-то похожи на врачей. Если журналист эмоционален при выполнении своей работы, его работа не будет объективной,» – сказала она.