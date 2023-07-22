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Фидан и Абдоллахиян обсудили ответные меры из-за осквернения Корана

Фидан и Абдоллахиян обсудили ответные меры из-за осквернения Корана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Состоялся обмен мнениями относительно акций по осквернению Корана в ряде стран Европы..

Дипломаты обсудили действия Организации исламского сотрудничества (ОИС) и совместные меры Анкары и Тегерана в ответ на “гнусные посягательства” на священную книгу мусульман.

Стороны также рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений.

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