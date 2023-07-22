В Агдамском районе стартовал проект по переработке строительных отходов (фото)

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В целях применения принципов зеленой экономики в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, совместно с частным сектором был запущен проект по переработке строительных отходов.

Об этом рассказал начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов.

По его словам, в соответствии с поставленными целями по обеспечению развития экономики на освобожденных от оккупации территориях и рациональному использованию природных ресурсов, при восстановлении села Кенгерли Агдамского района начата переработка строительных отходов:

«В результате восстановительных и реконструкционных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, значительно возросло количество строительных отходов. Инициатива в первую очередь поможет значительно снизить воздействие на окружающую среду строительных отходов в Агдамском районе. Вместо того, чтобы выбрасывать эти материалы на свалки, они будут перерабатываться и снова использоваться в восстановительных работах, проводимых на этих территориях».

Было отмечено, что проект является совместной инициативой государственных и частных организаций:

«Проект предусматривает создание предприятий по переработке отходов в Агдамском районе. Эти установки будут способны перерабатывать различные строительные отходы. Кроме того, проект будет стимулировать местную экономику. Продвигая подобные инициативы, мы надеемся, что это станет примером для других регионов».

Ф.Муталлимов напомнил, что Министерством экологии и природных ресурсов с участием экспертов программы ООН по окружающей среде был проведен лабораторный анализ образцов, взятых из груды разрушений в Шуше и в Агдамском районе, и было установлено, что эти отходы пригодны для использования в строительстве.

Отметим, что проект планируется продолжить и в других селах Агдамского района.