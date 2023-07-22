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В Азербайджане отмечается День национальной прессы

В Азербайджане отмечается День национальной прессы

Сегодня в Азербайджане отмечается 148-я годовщина со дня создания Национальной прессы.

22 июля 1875 года в Азербайджане увидел свет первый номер газеты «Экинчи», учредителем которой был Гасан бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы.

Несмотря на то, что газета «Экинчи» издавалась всего чуть дольше двух лет, с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года, она сыграла незаменимую роль в формировании и развитии национальной прессы. Можно сказать, что «Экинчи» возложила на себя просветительскую миссию. За короткое время она стала популярной в среде интеллигенции и простых людей.

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В Азербайджане отмечается День национальной прессы
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