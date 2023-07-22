Михаил Гусман: Ильхам Алиев глубоко погружен в проблемы

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Мы благодарим президента Ильхама Алиева за такой откровенный, искренний, очень глубокий и важный разговор. Господин президент более двух часов провел с лидерами мирового медиа-сообщества, отвечал на все вопросы откровенно, подробно, убедительно, аргументированно. И это на всех моих коллег, я вот сейчас обменялся впечатлениями с нашими коллегами, друзьями из разных стран, произвело просто неизгладимое впечатление.

Об этом сказал журналистам первый заместитель информационного агентства ТАСС Михаил Гусман на Шушинском глобальном медиафоруме «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«Мы всегда знали, как господин президент знает проблемы, как он глубоко погружен в проблемы. Но сегодняшний разговор был просто невероятный. Охвачены все темы: и международные, и внутренние и самые актуальные проблемы для Азербайджана, связанные с заключением мирного договора с Арменией, стратегические вопросы развития страны, видение господина Президента как лидера Движения неприсоединения. Все это, еще раз хочу повторить, для нас было огромным подарком от господина президента. Это мощный импульс всему форуму», – отметил Михаил Гусман.

По его словам, в предстоящие два дня, в течение которых будет проходить форум, все его участники будут воодушевлены встречей с президентом Ильхамом Алиевым.