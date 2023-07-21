Западные санкции помешали Аргентине приобрести российский газ

51 Просмотров

Государственная энергетическая компания Аргентины Enarsa не смогла купить российский сжиженный газ, поскольку помешали западные санкции против РФ. Об этом сообщил президент Enarsa Агустин Герес, пишет Bloomberg.

«Мадридское отделение банка не платит за операции с российскими посредниками», – сказал Герес.

Ранее министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что власти заблокировали доставку из-за санкций, хотя у страны нет ограничений против России.

Сообщается, что Enarsa приобрела партию СПГ на сумму 38,55 млн долларов у Gunvor Group Ltd, но, по словам Гереса, Gunvor не уточнила, что это газ из России. Gunvor заявляет, что контрагент действительно знал о происхождении продукта в соответствии с договорными соглашениями.

«Решение европейского банка ввести самосанкции не имеет отношения к законности соглашения или правовой политики Аргентины по отношению к России», – посетовал поставщик.

Но, как пишет Bloomberg, чем дольше груз находится на воде, тем больше риск потери его части – из-за естественного выкипания топлива. Дополнительные риски влекут за собой и изменения цен на СПГ.

«По всему миру страны борются за сверхохлажденное топливо, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность, но проблема оплаты за него становится все сложнее», – говорится в публикации.