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Президент Алиев: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор

Президент Алиев: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор

Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

«Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем», – добавил президент.

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