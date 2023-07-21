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Азербайджан намерен увеличить импорт зерна из Казахстана

Азербайджан намерен увеличить импорт зерна из Казахстана

Около 80% зерна Азербайджан закупает у России, что несет в себе определенные политические риски. Об этом Minval.az заявил экономист Рашад Гасанов, комментируя информацию о выходе России из «зерновой сделки» и повышении цен на пшеницу на мировом рынке.

По его словам, Азербайджан намерен увеличить импорт зерна из Казахстана.

Азербайджан намерен увеличить импорт зерна из Казахстана

«То, что Азербайджан намерен увеличить импорт пшеницы из Казахстана и тем самым снизить зависимость от России, на самом деле вполне логично. Поскольку риск присутствует не только в плане подорожания зерна. Тут существуют и политические риски. Россия — это та страна, которая использует свои экономические возможности для достижения внешних политических целей», – сказал он.

И если ко всему этому добавить некоторые политические разногласия, существующие между Азербайджаном и Россией, то желание нашего государства вполне понятно. Ведь Россия и против нас в разные времена использовала экономические рычаги давления, отметил аналитик.

«В этом смысле Азербайджану важно диверсифицировать поставки зерна в страну. Поскольку это поможет снизить политические риски. Добавлю и то, что Индия поставила квоту на экспорт риса, что также может повлиять на ценовую политику. Наше государство должно учесть подобные глобальные процессы, которые будут влиять на инфляцию в Азербайджане. Поставка зерновых из Казахстана, возможно, из Украины и Канады тоже, их диверсификация помогли бы Азербайджану быть менее зависимой от одной страны конкретно», – добавил он.

По словам Гасанова, это вовсе не означает, что Азербайджан будет закупать зерно у Казахстана дешевле, конечно же, оно будет продаваться по рыночной стоимости.

Что касается «зерновой сделки», то, по мнению собеседника, выход России из нее и повышение цен на зерно на мировом рынке напрямую коснутся и Азербайджана.

«Потому что Азербайджан полностью зависит от импорта зерна. Производимое в Азербайджане зерно не используется для пищевой продукции. Свыше 90% зерна для пищевой продукции мы закупаем, а потому рост цен на пшеницу отразится и на нас, несмотря на то, что в последнее время наблюдалось падение цен на зерно, подешевело примерно на 26% в урожайный период. Как следствие, это привело к понижению цен на муку и мучную продукцию в Азербайджане. Теперь цены поползут вверх», – сказал он.

Однако он уверен, что вопрос «зерновой сделки» найдет свое решение.

«У этого процесса есть большая издержка на международной арене. Даже СБ ООН поднял данный вопрос. Я думаю, что позиция России и ее условия будут услышаны, этот вопрос найдет свое решение с большой долей вероятности. Пока вариативность цен будет наблюдаться, а потом уже пойдет стабилизация. Возможен второй сценарий, если стороны не договорятся. Тогда ситуация будет развиваться хаотично. Цены на муку в Азербайджане поднимутся, правда, не сразу, потому что в стране имеются пока запасы муки. С другой стороны, поскольку основную часть зерна Азербайджан импортирует из России, то тут сторонам можно будет договориться о фиксируемых ценах. Во всяком случае, если будет необходимо, то определенные корректировки цен будут», – резюмировал он.

По данным Minval, Азербайджан намерен увеличить импорт зерна из Казахстана до 70%.

Ниджат Гаджиев

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