Азербайджан намерен увеличить импорт зерна из Казахстана

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Около 80% зерна Азербайджан закупает у России, что несет в себе определенные политические риски. Об этом Minval.az заявил экономист Рашад Гасанов, комментируя информацию о выходе России из «зерновой сделки» и повышении цен на пшеницу на мировом рынке.

По его словам, Азербайджан намерен увеличить импорт зерна из Казахстана.

«То, что Азербайджан намерен увеличить импорт пшеницы из Казахстана и тем самым снизить зависимость от России, на самом деле вполне логично. Поскольку риск присутствует не только в плане подорожания зерна. Тут существуют и политические риски. Россия — это та страна, которая использует свои экономические возможности для достижения внешних политических целей», – сказал он.

И если ко всему этому добавить некоторые политические разногласия, существующие между Азербайджаном и Россией, то желание нашего государства вполне понятно. Ведь Россия и против нас в разные времена использовала экономические рычаги давления, отметил аналитик.

«В этом смысле Азербайджану важно диверсифицировать поставки зерна в страну. Поскольку это поможет снизить политические риски. Добавлю и то, что Индия поставила квоту на экспорт риса, что также может повлиять на ценовую политику. Наше государство должно учесть подобные глобальные процессы, которые будут влиять на инфляцию в Азербайджане. Поставка зерновых из Казахстана, возможно, из Украины и Канады тоже, их диверсификация помогли бы Азербайджану быть менее зависимой от одной страны конкретно», – добавил он.

По словам Гасанова, это вовсе не означает, что Азербайджан будет закупать зерно у Казахстана дешевле, конечно же, оно будет продаваться по рыночной стоимости.

Что касается «зерновой сделки», то, по мнению собеседника, выход России из нее и повышение цен на зерно на мировом рынке напрямую коснутся и Азербайджана.

«Потому что Азербайджан полностью зависит от импорта зерна. Производимое в Азербайджане зерно не используется для пищевой продукции. Свыше 90% зерна для пищевой продукции мы закупаем, а потому рост цен на пшеницу отразится и на нас, несмотря на то, что в последнее время наблюдалось падение цен на зерно, подешевело примерно на 26% в урожайный период. Как следствие, это привело к понижению цен на муку и мучную продукцию в Азербайджане. Теперь цены поползут вверх», – сказал он.

Однако он уверен, что вопрос «зерновой сделки» найдет свое решение.

«У этого процесса есть большая издержка на международной арене. Даже СБ ООН поднял данный вопрос. Я думаю, что позиция России и ее условия будут услышаны, этот вопрос найдет свое решение с большой долей вероятности. Пока вариативность цен будет наблюдаться, а потом уже пойдет стабилизация. Возможен второй сценарий, если стороны не договорятся. Тогда ситуация будет развиваться хаотично. Цены на муку в Азербайджане поднимутся, правда, не сразу, потому что в стране имеются пока запасы муки. С другой стороны, поскольку основную часть зерна Азербайджан импортирует из России, то тут сторонам можно будет договориться о фиксируемых ценах. Во всяком случае, если будет необходимо, то определенные корректировки цен будут», – резюмировал он.

По данным Minval, Азербайджан намерен увеличить импорт зерна из Казахстана до 70%.

Ниджат Гаджиев