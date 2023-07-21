Британская разведка назвала число погибших в Украине «вагнерововцев»-зеков

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Британская разведка считает, что до 20 тысяч взятых на войну в Украину заключенных из «ЧВК Вагнер» было убито, остатки скорее всего вскоре отпустят из рядов наемников.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 21 июля.

Схема набора новобранцев в тюрьмах имела наибольший размах в начале 2023 года, тогда в рамках «Проекта К» на службе были около 40 тысяч человек. Значительное количество заключенных, впрочем, вероятно и дальше останутся в ЧВК «Вагнер» как контрактники. «Между тем российское Минобороны взяло на себя «вагнеровский» источник вербовки в тюрьмах», – добавляет разведка.

Аналитики отмечают, что завершение этой схемы «Вагнера» – своеобразная «смена эпохи» в истории ЧВК и в российско-украинской войне.

«Солдаты, предоставленные «Проектом К», дали России возможность захватить Бахмут, что было одним из ее последних заявленных успехов. Проект помог «Вагнеру» вырасти в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов власти президента Путина. Это также обозначает один из самых кровавых эпизодов в современной истории войн: за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных», – заключает разведка.