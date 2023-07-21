Баку и Ереван будут проводить встречи комиссий по делимитации на разных участках границы

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Азербайджан и Армения будут проводить заседания комиссий по делимитации на разных участках границы, сообщили на запрос Sputnik Армения в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

Стороны в качестве места организации очередной встречи предложили друг другу разные участки госграницы между Азербайджаном и Арменией. В результате они договорились провести встречу на участке Тавушской области и Газахского района.

«По обоюдному согласию сторон встречи на границе решено проводить каждый раз на разных участках государственной границы», – говорится в комментарии офиса Григоряна.

Кроме того, там сообщили, что во встрече приняли участие также другие члены комиссий двух стран. При этом, кто именно был в составе, в офисе пояснять не стали.