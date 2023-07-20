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США запретили 14 иракским банкам осуществлять транзакции в долларах

США запретили 14 иракским банкам осуществлять транзакции в долларах

Американские власти заблокировали возможность проведения транзакций в долларах США 14 иракским банкам, пишет The Wall Street Journal.

Соответствующий запрет был введен Минфином США и Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка в рамках масштабной кампании по предотвращению перекачивания долларов в Иран и другие страны Ближнего Востока, находящиеся под санкциями Вашингтона, сообщают источники газеты в официальных кругах.

По их словам, решение было принято после получения властями информации о том, что иракские банки вовлечены в отмывание денег и мошеннические схемы, в том числе с участием находящихся под санкциями частных лиц и, возможно, в интересах Ирана.

Главной целью запрета долларовых транзакций для 14 иракских банков является пресечение отмывания денег в Ираке, говорят источники.

«У нас есть веские основания полагать, что по крайней мере часть отмытых средств может в конечном итоге идти в пользу лиц, находящихся под санкциями, либо тех, кто может быть включен в санкционный список», – сказал WSJ высокопоставленный американский чиновник.

«Конечно, основные санкционные риски в Ираке связаны с Ираном», – отметил он.

Основная часть банков, подпавших под американские санкции, небольшие даже по иракским меркам. Некоторые из них имеют отношение к влиятельным гражданам Ирака, известны финансовыми отношениями с Ираном или крупными объемами долларовых транзакций, говорят иракские банковские эксперты.

Иран долгое время использовал соседний Ирак как источник долларовых поступлений благодаря сильным связям со многими иракскими политиками, а также доступности долларов на слабо регулируемом рынке страны, отмечает WSJ.

Блокировка доступа к долларам для многих иракских банков может стать смертным приговором, поскольку у них практически нет вкладчиков, объемы выдаваемых коммерческих кредитов минимальны, и основная часть доходов приходится именно на долларовые сделки, отмечают иракские эксперты.

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