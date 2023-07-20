Путин – Эрдоган: враги до гроба или братья по разуму?

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Российско-турецкие отношения после выдачи «азовцев» Украине, открытой поддержки Эрдоганом Киева, согласия на расширение НАТО и отказа России от «зерновой сделки» – нелегкие. Встретятся ли президенты Турции и РФ в августе, и насколько громко пробежавшая между ними «черная кошка» может мяукнуть в Азербайджане?

Вопрос – что ждет российско-турецкие отношения после серии, как считают в Москве, недружественных шагов Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении России, с главой которой турецкого лидера связывала чуть ли не личная дружба (многие даже считают их «братьями по разуму» и одинаково хитрыми политиками) – остается открытым. Действительно, хитросплетения, отличающие Эрдогана и Путина, просчитать зачастую невозможно, и это хорошо видно на примере новейшей истории вообще, а российско-турецких отношений – в частности: сегодня они непримиримые оппоненты, а назавтра братаются.

Тем не менее, события последних дней многих поставили в тупик и заставили задуматься о будущем российско-турецкой «любви – ненависти»: Эрдоган предпринял ряд шагов, остро противоречащих интересам РФ. Он согласился на расширение НАТО за счет принятия в него Финляндии и Швеции (последняя, в итоге, может пролететь); высказался за членство Украины в Североатлантическом альянсе; в нарушение договоренности освободил командиров батальона «Азов», считающегося в РФ террористической организацией, и передал их Киеву. Кроме того, в Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ну и Эрдоган настаивает на возвращении России в «зерновую сделку», крайне выгодную для Анкары.

При том, что он не признал присоединение Крыма к России, называя сей акт не иначе как «аннексией», турецкий лидер не поддержал антироссийские санкции, русофобскую кампанию США и иных – его страна активно сотрудничает с РФ в самых разных сферах, охотно принимает у себя россиян и даже предоставляет им вид на жительство. Как все это можно увязать с теми шагами, которые явно противоречат интересам России?

Эрдоган, комментируя отношения с Россией и Украиной, частично на этот вопрос ответил: «… Укрепляя наши связи с Украиной, мы не позволили ухудшить наши отношения с Российской Федерацией». И все дело в «поддержании баланса», который, по замыслу Эрдогана, обеспечит визит президента России Владимира Путина в Турцию. Первый выразил надежду, что он состоится в августе. Но пресс-секретарь президента РФ сообщил, что дата визита пока не определена.

В принципе, если до конца лета в российско-турецких отношениях не произойдет ничего чрезвычайного в худшую для Москвы сторону, то визит Путина в Турцию вполне возможен. И даже крайне желателен. Сейчас России – и это очевидно – пришлось «проглотить» все турецкие «невкусные блюда» лишь с легкой гримасой: скандала ни Кремль, ни МИД не устроили, по крайней мере, за рамки дипломатической корректности они не вышли. Впрочем, это не означает, что у них нет для Турции «домашней заготовки» – некогда выражение Путина, означающее придержанный ответ на признание рядом стран Запада независимости Косово. И «заготовка» была в свое время подана – считается, что признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Словом, надо думать, что остаток лета пройдет в российско-турецком торге по разным направлениям. Но и в параллельном торге с Азербайджаном, с которым у России явно стали портиться отношения на почве ее заниженной роли в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, в котором превалирует Запад, и дислокации миротворцев РФ в Карабахском регионе, поведенческая модель которых вызывает некоторые вопросы.

Но вернемся к Эрдогану. Передачу Украине командиров батальона «Азов» Кремль, и не он один, счел нарушение Киевом и Анкарой имеющихся с Россией договоренностей. Они были переданы Россией Турции в ходе обмена военнопленными в сентябре прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, Россия — 55, но при этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона понимает, какое давление оказывает Запад на Турцию, подчеркнув, однако, нарушение договоренностей и тот факт, что Эрдоган не ставил Москву в известность по поводу своих намерений. Освобождение «азовцев» Песков не увязал с согласием Анкары на расширение НАТО и заявил, что Россия и дальше будет развивать «многогранные» отношения с Турцией.

Анкара же заверила Москву, что поддерживает расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а с целью обеспечить стабильность – во всяком случае, так утверждается в статье главы управления по связям администрации турецкого президента Фахреттина Алтуна в журнале Middle East Eye.

А недавно глава МИД Турции Хакан Фидан (ранее он руководил разведкой) позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову и, по информации МИД РФ, обсудил с ним ряд вопросов, включая передачу «азовцев» Киеву. Лавров же обратил внимание Фидана на «деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму» и заявил, что это может привести «только к негативным последствиям».

Собственно, внешне вопросы возвращения «азовцев», расширения НАТО с разрешения Турции, поддержки Эрдоганом, в том числе, «военно-технической» – Украине, можно считать закрытыми. Реально же место имеют сплошные многоточия: многие российские политики считают, что «Турция нам не друг и никогда им не была», и что она «откровенно работает на интересы Запада». На самом же деле Турция занята исключительно собственными интересами, и они действительно многогранны. Отсюда и непрерывная игра Эрдогана на разных площадках: ему надо исхитриться выжать максимум денег и преференций из Запада (Турции нынче весьма туго экономически, хотя она имеет большой опыт возрождения из пепла); получить все, что можно взять с России, а также закрепиться во всех возможных морях, странах и регионах. Но это создало кризисную ситуацию не только с Россией, но и с Западом.

И тут подоспели конец «зерновой сделки», участием в которой Турция очень гордилась, уболтав на нее Россию, и развитие множества проектов, завязанных на РФ, которую надо убалтывать по новой. Думается, в этом плане Эрдоган делает ставку на приезд Путина в Турцию. Это означает, что сейчас турецкому лидеру придется ходить по минному политическому полю в мягчайших носках и легчайшей походкой. А российскому – не разбить ничего дорогостоящего в лавке тончайшего фарфора.

Что за тонкости такие? Очевидные и неумолимые, однако противоречивые донельзя. 17 июля истек срок «зерновой сделки», и все международное сообщество (не без задней мысли) требует от России ее продления – та пока упирается, Эрдоган же выступает в роли посредника, от которого Запад и другие заинтересованные стороны ждут положительного результата. А суть изначально в том, что в соответствии с так называемой «Черноморской инициативой», пролоббированной Эрдоганом, 22 июля прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН договорились о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался совместный координационный центр в Стамбуле.

Но зерновая сделка была составной частью пакетной договоренности, то есть меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, и т.д. Но эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Так что Россия сделку не продлила, поскольку, по ее мнению, обязательства в ее отношении не выполняются.

Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер (его цитирует РИА Новости) говорит, что Москва не препятствовала «зерновой сделке», хотя значительная доля продукции вывозилась в богатые западные страны, а не в беднейшие, в том числе африканские. При этом часть инициативы, касающейся меморандума РФ — ООН по вывозу российских удобрений, не выполняется из-за «негативной позиции Запада, не проявляющего должного такта». Так что новое продление зерновой сделки будет сюрпризом, учитывая оправданные претензии России к ее выполнению и тот факт, что западные страны больше не нуждаются в украинском зерне (запомним это последнее обстоятельство).

Более того, подчеркнул турецкий эксперт, «… многие европейские страны ввели запреты в отношении украинских зерна и сельхозпродукции. Можно сказать, что западным странам эта сделка больше не нужна». Так что «В этой связи вполне можно понять Россию, если она не продлевает сделку. На мой взгляд, Россия права».

Дело дошло до того, что весной премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. А оно, строго говоря, должно было попасть преимущественно в бедные страны. Реально же еще в апреле аналитик Джеф Риццоне писал в DC Weekly, что «Запад обманул Россию», и около 50% экспорта идет в ЕС, еще 25% – в страны с доходом выше среднего, а до изначально намеченного пункта назначения (бедные страны) доходит не более 25% продовольствия.

Получается, что Запад закрывает глаза на роль России там, где это ему выгодно, и широко распахивает их во всех остальных случаях. Подтверждают это и другие зарубежные исследования, свидетельствующие, что большая часть украинской кукурузы в конечном счете скармливалась свиньям в Испании, а экспорт пшеницы наводнил рынки Восточной Европы. По официальным данным, ведущими бенефициарами сделки стали три страны – Китай, Испания и Турция. Эти государства, как утверждается, получили более половины всего объема товаров, отправленных из Украины в рамках Черноморской инициативы.

Тут возникает вопрос: почему Эрдоган столь энергично лоббирует «зерновую сделку» – по его словам, за период ее действия отгружено более 33 млн тонн зерна. Он также уверен в том, что Путин «хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал свою работу. … Черноморская инициатива, в которой мы участвовали первый год, вошла в историю как важный дипломатический успех».

Вероятно, дело и в этом самом «важном дипломатическом успехе», от которого Турция отказываться не хочет из соображений политической влиятельности и рейтинга, того факта, что, по данным ООН, она покупает зерно, в основном, из России и Украины (правда, из последней – процентов 10). Но повышение международного влияния дает Турции немалые бонусы в самых разных «номинациях». И совершенно не исключено, что в свое время она, если все пойдет путем, при некоторых вариациях может стать и зерновым хабом.

При этом Россия, не получающая, как она считает, от «зерновой сделки» никаких материальных выгод, стяжает для себя относительную геополитическую и военную стабильность, которая может быть нарушена упертым отказом от продления сделки (она, вероятно, «поломается» для «приличия» и согласится после некоторого торга). Потому как не исключено, что окончательный выход России из сделки может повлечь за собой отправку военных кораблей НАТО в Черное море для сопровождения украинских судов с зерном. И Турция вполне может дать согласие на их проход через Босфор. Но тогда Анкара встанет перед очень серьезной дилеммой: разрешив проход через Босфор, она до крайности обострит отношения с Россией, которая ей еще нужна (как и России – Турция); а если не разрешит, Эрдоган нарвется на проблемы с Западом и НАТО.

И поскольку Турция, лишившись возможности балансирования, скорее, пожертвует Россией, последнюю это не устроит: военные корабли НАТО в Черном море – это риск военного столкновения. Так что Москва может воспользоваться правом «благородного жеста» – не ставить Турцию перед тяжелым выборном себе же на пользу.

Но при этом не стоит забывать, что НАТО и Запад в целом устраивают не слишком враждебные отношения Турции с Россией, поскольку хоть один канал связи с Москвой и влияния на нее натовской страны должен оставаться свободным.

Говоря о взаимной заинтересованности России и Турции в поддерживании сносных отношений, хотя, на сей раз, не устраивающих Запад – особенно США, теряющем на соответствующем рынке свою монополию. Речь идет о предложенном Путине создании в Турции газового хаба – без участия России эта идея еще очень долго не будет реализована в полном объеме.

Не вдаваясь в сложные детали монополизации Штатами европейского газового рынка (Европа уже ропщет), заметим, что Турция на газовом хабе может заработать миллиарды. «Газпром», напомним, поставлял на европейский рынок порядка 150 млрд кубометров газа в год – за вычетом поставок в Турцию по двум потокам – «Голубому» и «Турецкому». И вообще 40% поставок трубопроводного газа в Турцию обеспечил именно российский монополист.

Но времена, как известно, изменились, и поставки российского газа в Европу осуществляются сейчас, в основном, через Турцию, которая, как и Россия, заинтересована в наращивании объемов продаж. Собственно, то же касается и увеличения экспортных возможностей Азербайджана и других газодобывающих государств Каспийского региона. И в этом, то есть в формировании турецкого газового хаба, негласно (хотя кто-то и не скрывает) заинтересована Европа. Но более всего, все же, сами Турция и Россия – перед выборами Эрдоган дал много обещаний финансового порядка своему народу. И выполнять их надо. А хабы – будь то газовый или в неблизкой перспективе – зерновой, это живые деньги, получаемые при минимуме вложений. Ну и другие проекты – к примеру, запуск «Росатомом» в 2024 году первой в Турции АЭС. Выгоден ли Москве и Анкаре их срыв? Нет, поскольку речь идет о больших деньгах, большом влиянии и, при негативном развитии событий – о большой геополитической пертурбации.

Эрдоган не лукавил, когда говорил о своем желании укреплять связи с Западом, но не ухудшать отношений с Россией. Напомним, Анкара не ввела санкции против Москвы (аналогично поступил и Азербайджан, видящий в Турции одну с собой нацию при наличии двух государств). Но удастся ли это сделать? С одной стороны – да, поскольку занять два стула одновременно Турции дает возможность ее географическое положение и политический статус, позволяющие торговаться и находить компромиссы. Кстати, то же, в меньшем масштабе, можно сказать и об Азербайджане, который, скорее всего, будет действовать синхронно с Турцией.

С другой стороны, Эрдоган может не выдержать давления Запада и внутренней оппозиции, отягощенного финансовым положением страны. Но опять же: «Феникс, восставший из пепла» – это как раз про Турцию. Напомним, что еще лет 7 назад мир говорил о турецком «экономическом чуде». Так что вполне еще может столкнуться этот мир и с турецким политическим чудом, что будет сложнее: окружение у нее откровенно акулье, и борьба идет за «кто – кого».

Словом, Турции сейчас требуется много финансовых и политических ресурсов, чтобы продержаться на плаву. И в этом большая роль принадлежит тем, кого она считает своими партнерами – той же России, которая едва держится на плаву – особенно в мутных военно-политических водах. Обе страны и дружественные им, зависящие от них государства усиленно балансируют с разным успехом. Турция же оказалась в точке разрыва Востока и Запада, делящего мир на два лагеря. А это болезненно.

Главное сейчас не допустить, чтобы Россия и Турция стали недружественными друг другу странами (а о «не дружественности» Анкары в Москве говорят уже много – и эксперты (западные – тоже, и «думские мудрецы). И тут, конечно, многое будет зависеть от мудрости самих первых лиц двух стран – по большому счету, только от них, что бы ни творилось вокруг.

Сжигать мосты проще, чем их наводить. В крайнем случае, что касается взаимоотношений Турции с Россией и «миром», Эрдоган всегда может сказать, что его «не так поняли». И все вернется на круги своя. Ведь геополитические реалии меняются сейчас крайне стремительно.

Ирина Джорбенадзе