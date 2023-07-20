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Россия совершила массированную атаку на Украину: разрушения в Николаеве и Одессе, есть убитые и раненые (фото)

Россия совершила массированную атаку на Украину: разрушения в Николаеве и Одессе, есть убитые и раненые (фото)

Войска РФ нанесли третий подряд массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Взрывы прозвучали в Одессе, Николаеве и Суммах. В результате атаки есть разрушения, убитые и раненые, сообщают украинские СМИ.

Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в южных и центральных областях вскоре после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске дронов-камикадзе с разных направлений, а также крылатых ракет «Калибр», Х-22 и «Оникс» с акватории Черного моря.

Позже стали появляться данные о работе противовоздушной обороны в ряде регионов, также сообщалось о звуках взрывов.

РосСМИ писали, что массированные ракетные атаки связаны со взрывом на Крымском мосту и выходом РФ из «зернового соглашения». Но в ВСУ опровергли эту теорию заговора, уточнив, что к массированным ночным атакам россияне готовились давно в связи с дефицитом крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Россияне нанесли комбинированный удар по Одессе и населенным пунктам области. Первоначально сообщалось о двух раненых. Также стало известно, что в результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Позже количество пострадавших возросло до четырех.

Спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что россиянами были применены ракеты разного базирования, к атаке также присоединилась подлодка и стратегическая авиация, которая несла дежурство в Черном море.

«Попадания в области касаются объектов логистики – это складские помещения», – добавила она.

В Сумах дрон-камикадзе попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения, вызвав пожар, сообщила областная военная администрация. Пострадала медсестра.

Дроны-камикадзе также атаковали и Черниговскую область, повреждены несколько домов, часть жителей предстоит переселить.

Российские войска нанесли серию ударов по Николаеву с помощью ракет и ударных БПЛА. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что всего в результате атаки оккупантов на Николаев пострадали 18 человек, из них 9 – госпитализированы, в том числе 5 детей. Двух человек удалось спасти из-под завалов. Изначально сообщалось о 5 пострадавших. Ким также отметил, что в результате ночной атаки есть погибшие.

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