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Резников: F-16 будут, это уже хорошая новость

Резников: F-16 будут, это уже хорошая новость

Украина получит американские истребители F-16. В Минобороны сообщили, когда самолеты поступят в Украину. Об этом говорится в заявлении министра обороны Алексея Резникова.

«Самолеты F-16 будут, это уже хорошая новость, но сначала начнется обучение», – подчеркнул глава Минобороны.

Он сообщил, что в Вильнюсе Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум об обучении украинских пилотов на американских истребителях. По его словам, украинские пилоты и инженеры-техники будут учиться в нескольких странах параллельно, а обучение стартует уже в августе этого года.

«Мы же здесь в Украине будем делать свое «домашнее задание»: оценим способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты и сделаем инфраструктуру для них (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т.д.)», – пояснил министр.

По словам Резникова, как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение: «Ok, теперь самолеты!».

«Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год», – отметил глава министерства.

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