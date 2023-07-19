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Жданов не верит в восстановление Крымского моста

Жданов не верит в восстановление Крымского моста

17 июля стало известно взрыве на Крымском мосту. После этих ударов восстановить его будет практически нереально. Все из-за места, где произошел обвал. Подробности в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он отметил, что уже наступил критический момент, когда отремонтировать мост не получится.

«Посмотрите на карту: 145-я опора – это два пролета от центральной арки моста, это самое высокое место, порядка 30 метров над водой. Восстановление этих пролетов будет крайне тяжелым. Это возле Керчи, где высота моста была несколько метров над уровнем моря, мог легко подойти плавучий кран, обвалить старый мост и поставить новый пролет. В этот раз так не получится», – сказал Олег Жданов.

В то же время он напомнил, что пока продолжает функционировать железнодорожная часть Керченского моста, через которую РФ и перебрасывает военную технику и боеприпасы.

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