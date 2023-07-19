Ирландия расследует, как детали ее компании оказались в иранском дроне

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Ирландия проводит расследование того, каким образом детали ирландского производства оказались в дроне-камикадзе Shahed, которым Россия атаковала Николаев ночью 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Лео Варадкара на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Мы знаем о сбитии этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции. Мы очень серьезно к этому относимся», – сказал Варадкар.

Премьер подчеркнул, что, несмотря на военную нейтральность, Ирландия не является нейтральной политически и полностью поддерживает Украину в борьбе за независимость и восстановление территории.