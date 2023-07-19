В Казахстане у границы с Россией начались сборы теробороны

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Трехдневные сборы по организации территориальной обороны начались в городе Петропавловске на севере Казахстана. Об этом сообщило Минобороны страны.

В учениях участвуют командующие войсками региональных командований и десантно-штурмовыми войсками, помощники акимов, командиры бригад. Сборы продлятся три дня.

Силы теробороны Казахстана были созданы в 2017 году, но учения «со специалистами такого профиля» проводятся во второй раз, отметили в Минобороны. Впервые в сборах принимают участие представители местных исполнительных властей, в том числе заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев.