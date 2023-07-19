В Исмаиллинском районе мужчина совершил суицид из-за смерти жены

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В Исмаиллинском районе 44-летний мужчина совершил суицид, не выдержав смерти жены.

Житель города Исмаиллы Парвиз Насир оглу Алиев, 1979 года рождения, повесился в своем доме.

Отметим, что 24 июня супруга П. Алиева Шафа Эйнулла гызы Алиева, 1978 года рождения, была доставлена в Исмаиллинскую центральную районную больницу в состоянии комы из-за сахарного диабета. Женщина скончалась в медучреждении, несмотря на усилия врачей.

Узнавший о смерти жены по Алиев нанес себе ножевые ранения. Тогда врачам удалось спасти его жизнь, однако П.Алиев сегодня покончил жизнь самоубийством.

По факту в Исмаиллинской районной прокуратуре ведется расследование.