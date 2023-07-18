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В Грузии исключили освобождение Саакашвили

В Грузии исключили освобождение Саакашвили

Возможности освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от отбывания наказания или предоставить ему отсрочку на нынешнем этапе нет. Об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе в интервью Первому каналу Грузинского общественного вещания.

«На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека (Саакашвили), ни отсрочки наказания», – сказал Брегадзе, отвечая на вопрос, можно ли обменять Саакашвили на какого-либо разыскиваемого Грузией на Украине преступника.

Брегадзе ответил утвердительно на вопрос, значит ли это, что власти Грузии исключают возможность какого-либо альтернативного способа отбывания экс-президентом наказания в Украине, например, под гарантии Киева.

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