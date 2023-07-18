В Лачин переселены еще 73 человека

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Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачин.

Очередная колонна отправлена из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселились еще 18 семей – 73 человека, передает АПА.

Семьи поселятся в домах, которые после прекращения оккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства.

В церемонии отправки семей в город Лачин приняли участие представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, спецпредставительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачинского района.

Таким образом, в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 111 семей, то есть 424 человек.