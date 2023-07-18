ВС Армении открыли огонь в направлении позиций азербайджанской армии |
США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно |
Азербайджанская параатлетка дважды стала победительницей мирового первенства |
Ожидается прибытие руководителя иракского Курдистана в Азербайджан |
Байрамов выразил протест новоназначенному послу России (фото) |
Бюльбюльоглу – Руденко: Армяне в сопровождении миротворцев провозят в Ханкенди неизвестные товары |
Октай поблагодарил Азербайджан за поддержку во время разрушительного землетрясения в Турции |
Президент Алиев в беседе с Октаем осудил возведение памятника «Немезис» в Армении |
Путин отреагировал на подрыв Украиной Крымского моста (видео) |
Главное Общество

В Лачин переселены еще 73 человека

В Лачин переселены еще 73 человека

Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачин.

Очередная колонна отправлена из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселились еще 18 семей – 73 человека, передает АПА.

Семьи поселятся в домах, которые после прекращения оккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства.

В церемонии отправки семей в город Лачин приняли участие представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, спецпредставительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачинского района.

Таким образом, в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 111 семей, то есть 424 человек.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку новорожденную девочку выбросили в мусорку
Общество

В Баку новорожденную девочку выбросили в мусорку

2023/07/18, 09:15
В Лачин переселены еще 73 человека
Общество

В Лачин переселены еще 73 человека

2023/07/18, 09:04
В Гейгельском районе обнаружено тело утопленника
Общество

В Гейгельском районе обнаружено тело утопленника

2023/07/17, 23:34
Резня в Сребренице — не услышанная миром трагедия азербайджанского города Ходжалы
Общество

Резня в Сребренице — не услышанная миром трагедия азербайджанского города Ходжалы

2023/07/17, 22:50
Президент Алиев освободил от должности руководителя ИВ Дашкесанского района
Общество

Президент Алиев освободил от должности руководителя ИВ Дашкесанского района

2023/07/17, 20:07
Ушел из жизни Михаил Агарунов
Общество

Ушел из жизни Михаил Агарунов

2023/07/17, 19:05
Существенно возросли штрафы за нарушение ПДД
Общество

Существенно возросли штрафы за нарушение ПДД

2023/07/17, 18:28
Турпоток в Азербайджане вырос почти в полтора раза
Общество

Турпоток в Азербайджане вырос почти в полтора раза

2023/07/17, 18:01
Община Западного Азербайджана о Брюссельской встрече Алиева и Пашиняна: "Согласно полученной информации..."
Общество

Община Западного Азербайджана о Брюссельской встрече Алиева и Пашиняна: «Согласно полученной информации…»

2023/07/17, 15:55