Позднее пробуждение премьера Асадова, или Кто до сих пор мониторил инфляцию?

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Инфляция – главная головная боль многих стран мира, не самых отсталых, а наоборот, передовых и развитых. Относительно высокая инфляция сегодня наблюдается в ЕС, США, Великобритании и даже в Китае.

Однако, как показывают отчеты первого полугодия, во всех странах мира, в том числе в подсанкционной России, наблюдается дефляция. Правительства стран вводят жесткие ограничители в целях борьбы с инфляцией, государственные организации и даже частные компании переводят на дотации, компенсируя им таким образом потери, чтобы бороться с ростом цен. Параллельно принимаются экономические решения, способствующие, как мы уже отмечали, дефляции.

Если инфляцию не взять под контроль на начальном этапе, потом она может стать неуправляемой, что приведет государство к рецессии, а затем – к полному выгоранию. К великому сожалению, подобный процесс сейчас мы наблюдаем в братской Турции, где цены на продукты питания, услуги и жилье растут не по дням, а по часам.

В настоящее время новая команда Реджепа Тайипа Эрдогана принимает жесткие экономические меры и проводит реформы, начиная от повышения учетной ставки и заканчивая повышениями налогов на госуслуги и другие сферы. Все это привело к массовому оттоку капитала из турецкой экономики и возникновению недоверия международных инвесторов к ней. Чтобы хоть как-то взять под контроль инфляцию и привлечь в страну инвестиции, сам президент в эти дни отправляется в деловое турне по странам Персидского Залива —в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию. В Анкаре рассчитывают договориться об инвестициях в турецкую экономику на сумму свыше $50 млрд. Получится ли убедить арабов инвестировать в турецкую экономику – вопрос открытый. Однако то, что Турция зависит от этих инвестиций – очевидно.

Поэтому борьба с инфляцией – одна их стратегически важных задач любого государства. Следует добавить, что экономика – точная наука и не терпит приблизительности, она имеет ряд формул решения проблем. Нужна четкая, дальнесрочная стратегия с программой на 10-15 лет. Если же этого нет, то все остальные меры и разговоры – это пустые слова.

Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение «О дополнительных мерах по усилению мониторинга над инфляцией и ценами», которое предусматривает создание Рабочей группы по мониторингу инфляции. Рабочая группа должна будет обеспечить снижение инфляции до приемлемого уровня, а также анализировать инфляционные процессы и выявлять их причины.

Выходит, что до принятия этого решения премьером Азербайджана никаких мер по контролю за инфляцией не принималось? Или мы ошибаемся? Какой-то контроль все же был. Иначе откуда возникла эта цифра – 12%, о котором заявляют государственные структуры?

Но одно дело – управлять инфляционными процессами 85-миллионой Турции со сложной экономикой, с такой же геополитической ситуацией, с большими ресурсами и энергоносителями, расходами на оборону, и совсем другое – решать те же проблемы в Азербайджане, где экономика более проще. На данный момент более 80% экспорта Азербайджана составляют нефть и газ, и ровно столько же промышленной продукции, начиная от пищевого сектора и заканчивая технологической продукцией, мы импортируем в страну.

Как в беседе с Minval.az отмечает юрист и экономист Акрам Гасанов, Азербайджан – это импортоориентируемая страна, где цены регулируются монополистами, в зависимости от таможенных пошлин и сборов.

«Решить вопрос инфляции в Азербайджане можно очень просто. Для этого не нужны никакие рабочие группы, мониторинги и так далее. Для этого нужно убрать таможенные пошлины на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Далее необходимо убрать 18% НДС на пищевую продукцию, но оставить на табачные, спиртные и химические изделия», – сказал он.

По его словам, одно только это решение приведет Азербайджан к дефляции на 50%.

«Далее, нужно принять антимонопольные законы, для оздоровления конкуренции, чтобы создать в стране конкурентную среду. Мы должны поставить высокую стандартизацию на качество ввозимой продукции и позволить открытую конкуренцию. С другой стороны, правительство должно иметь четкую стратегию по стимулированию отечественного производителя, его продукция должна получить «второе дыхание» для того, чтобы она могла конкурировать как на внутреннем рынке, так и на внешнем», – добавил эксперт.

Ниджат Гаджиев