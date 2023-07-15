Зеленский: Освобождение Украины позволит вернуть международному порядку полную силу

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Полное освобождение Украины позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, говорится в обращении главы государства.

«Мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей», – заявил он.

Зеленский добавил, что благодарен всем партнерам Украины.

«Каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, – которые действительно поддерживают Украину в том, что только полное освобождение всей нашей украинской территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах», – отметил он.