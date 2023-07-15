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В Израиле хирурги успешно пришили голову подростку

В Израиле хирурги успешно пришили голову подростку

Врачам удалось пришить подростку в Израиле голову обратно после страшного ДТП, в которое он попал. Об этом сообщает издание «The Times of Israel».

Парень по имени Сулейман Хассан родом из Палестины и он был сбит транспортным средством во время того, как катался на велосипеде. В результате были серьезно повреждены связки, которые удерживают заднюю часть основания черепа и оторвались от верхних позвонков. По воздуху его госпитализировали в одну из больниц Иерусалима.

Травма крайне редко встречается среди взрослых, а тем более среди детей, но хирурги Медицинского центра «Хадасса» провели экстренную операцию и смогли «прикрепить» голову обратно к шее.

«Мы боролись за жизнь мальчика. Сама процедура очень сложная и заняла несколько часов. В операционной мы использовали новые пластины и фиксаторы в поврежденной области… Мы смогли спасти ребенка благодаря нашим знаниям и самым инновационным технологиям в операционной», — рассказал доктор Охад Эйнав.

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