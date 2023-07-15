Бабаев констатировал рост минимальной зарплаты на 270%

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«Мы видим в Азербайджане большое развитие, динамику во всех социальных, экономических, культурных и других аспектах».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев во время открытия финального этапа конкурса «Восхождение». Его цитирует АПА.

«За короткий период минимальная заработная плата выросла на 270 процентов. Мы также видим такой рост в других направлениях. Все это означает, что государство ежегодно выплачивает уязвимой прослойке населения сумму в 7 миллиардов. Это большая ответственность, которая также принадлежит господину президенту Ильхаму Алиеву», – добавил министр.