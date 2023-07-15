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Экстренное заявление Минобороны: Армяне применяют радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана |
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Экстренное заявление Минобороны: Армяне применяют радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана

Экстренное заявление Минобороны: Армяне применяют радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана

Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, применяются радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства нашей страны. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

«13 июля в результате применения радиопомех против пассажирского самолета Gulfstream G280 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего с 11:54 до 12:07 полет по маршруту Зангилан-Физули и с 13:02 до 13:17 – по маршруту Физули-Баку, произошел сбой в системе спутниковой навигации GPS самолета.

Заявляем, что факт применения радиопомех незаконными армянскими вооруженными формированиями против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов был зафиксирован и ранее. Несмотря на неоднократные обращения с нашей стороны к командованию российского миротворческого контингента о том, что подобные случаи представляют серьезную угрозу безопасности воздушных перевозок, никаких мер принято не было», – говорится в заявлении.

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