Гаджизаде: Суд продолжает разоблачать армянскую ложь |
«Поставлял Пригожину боеприпасы». Суровикин за решеткой |
Переговоры Ильхама Алиева и Мишеля в Брюсселе: что известно (фото, видео) |
Очередное фиаско Армении в суде против Азербайджана |
Новое видео с ППП «Лачин», где возобновился транзит автомобилей МККК (видео) |
Западные азербайджанцы ответили на пасквили Пашиняна |
Песков отрицает продление зерновой сделки |
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку |
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак |
Главное Мир

14 июля – день массовой резни тюрок, учиненной в Ираке курдскими коммунистами

14 июля - день массовой резни тюрок, учиненной в Ираке курдскими коммунистами

Киркукской резне, олицетворяющей боль иракских туркмен и бесчеловечную жестокость, исполняется 64 года.

14 июля 1959 года вооружённые курдские группировки под руководством Мустафы Барзани учинили массовую резню против иракских туркмен в городе Киркук на севере Ирака.

Тогда этот народ вырезали только за то, что они были тюрками, и за этим стоял Мустафа Барзани вместе с членами Коммунистической партии и курдскими бандами.

Что же произошло? В результате военного переворота в 1958 году была свергнута монархия и провозглашён республиканский режим. Местные туркмены хотели отпраздновать смену режима в первый год своего существования. После этого вооружённые террористические группы, связанные с Барзани, начали охоту на туркмен под лозунгами «Киркук принадлежит курдам», обвиняя иракских туркмен в пантюркизме и тюркском национализме.

Порядок был восстановлен только 17 июля вооружёнными силами Ирака, направленными из Багдада.

В результате тех событий, в течение 3-х дней и ночей были убиты десятки иракских туркмен, более сотни – ранены, разрушено порядка сотни домов.

Этническая чистка, направленная на исключительно тюрок в регионе, унесла жизни множества людей, включая местных интеллектуалов, а сами способы убийства (закапывание заживо, казнь и выкалывание глаз и пр.) поражали воображение.

Теги:
Из этой рубрики
Шольц озвучил размер военной помощи Украине
Мир

Шольц озвучил размер военной помощи Украине

2023/07/15, 01:00
Израиль против сожжения Торы в Швеции
Мир

Израиль против сожжения Торы в Швеции

2023/07/15, 00:45
"Поставлял Пригожину боеприпасы". Суровикин за решеткой
Мир

«Поставлял Пригожину боеприпасы». Суровикин за решеткой

2023/07/15, 00:31
В ВГТРК доставили конверт с белым веществом (видео)
Мир

В ВГТРК доставили конверт с белым веществом (видео)

2023/07/14, 23:50
Зеленский: Россия вкладывает по максимуму для пресечения движения ВСУ
Мир

Зеленский: Россия вкладывает по максимуму для пресечения движения ВСУ

2023/07/14, 23:05
14 июля - день массовой резни тюрок, учиненной в Ираке курдскими коммунистами
Мир

14 июля – день массовой резни тюрок, учиненной в Ираке курдскими коммунистами

2023/07/14, 22:37
Более ста человек стали жертвами наводнений в Индии (видео)
Мир

Более ста человек стали жертвами наводнений в Индии (видео)

2023/07/14, 22:20
"Никто меня не остановит". Залужный намерен вернуть Крым Украине
Мир

«Никто меня не остановит». Залужный намерен вернуть Крым Украине

2023/07/14, 22:06
Украина вернула тела еще 62 павших защитников
Мир

Украина вернула тела еще 62 павших защитников

2023/07/14, 20:45