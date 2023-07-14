14 июля – день массовой резни тюрок, учиненной в Ираке курдскими коммунистами

233 Просмотров

Киркукской резне, олицетворяющей боль иракских туркмен и бесчеловечную жестокость, исполняется 64 года.

14 июля 1959 года вооружённые курдские группировки под руководством Мустафы Барзани учинили массовую резню против иракских туркмен в городе Киркук на севере Ирака.

Тогда этот народ вырезали только за то, что они были тюрками, и за этим стоял Мустафа Барзани вместе с членами Коммунистической партии и курдскими бандами.

Что же произошло? В результате военного переворота в 1958 году была свергнута монархия и провозглашён республиканский режим. Местные туркмены хотели отпраздновать смену режима в первый год своего существования. После этого вооружённые террористические группы, связанные с Барзани, начали охоту на туркмен под лозунгами «Киркук принадлежит курдам», обвиняя иракских туркмен в пантюркизме и тюркском национализме.

Порядок был восстановлен только 17 июля вооружёнными силами Ирака, направленными из Багдада.

В результате тех событий, в течение 3-х дней и ночей были убиты десятки иракских туркмен, более сотни – ранены, разрушено порядка сотни домов.

Этническая чистка, направленная на исключительно тюрок в регионе, унесла жизни множества людей, включая местных интеллектуалов, а сами способы убийства (закапывание заживо, казнь и выкалывание глаз и пр.) поражали воображение.