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В Баку задержаны лица, изготовлявшие контрафактный алкоголь (видео)

В Баку задержаны лица, изготовлявшие контрафактный алкоголь (видео)

Министерство внутренних дел совместно с Агентством продовольственной безопасности осуществило очередную оперативную меру по обеспечению продовольственной безопасности на территории страны, защите прав потребителей.

Как сообщили в МВД, во время мероприятия, проведенного на основании поступившей информации об изготовлении поддельных спиртных напитков кустарным способом в поселке Гюлистан Бинагадинского района столицы, были задержаны Фахри Нураддинли, Сархан Манафов и Хайям Гасанов.

В ходе расследования было установлено, что эти лица изготавливали в подпольном цехе водку, виски, текилу и другие поддельные спиртные напитки, организовывали их продажу в городе Баку и различных районах республики.

Изъятая алкогольная продукция, согласно результатам проведенных экспертиз, непригодна к употреблению и представляет опасность для здоровья человека.

Расследование продолжается.

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