Охранники Папикяна попали в автоаварию

53 Просмотров

Сегодня, 13 июля, в Ереване произошло ДТП.

Около 13:50 в административном районе Аван, на перекрестке улиц Маршала Бабаджаняна и Алма-Аты столкнулись автомобили Toyota с госномерами МО 102 и Hyundai с грузинскими номерами.

Как сообщает Shamshyan.com, по предварительным данным, в результате аварии, к счастью, пострадавших нет. По факту аварии готовятся материалы.

Toyota состоит на балансе МО РА и обслуживает министра обороны Сурена Папикяна. На этой машине ездят сотрудники безопасности С.Папикяна. Патрульная служба выясняет личности водителей.