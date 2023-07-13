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В России схлестнулись три влиятельные группы

Украинский военный эксперт Александр Коваленко высказался об отстранении командующего 58-й армией РФ Ивана Попова из-за критики Минобороны России.

«Это раскол в Минобороны РФ. Тот самый раскол, который до марша Пригожина прибывал в скрытом формате, проявлялся в латентном противостоянии групп влияния в министерстве, без выноса самим же генералитетом мусора из избы. Но «марш» катализировал процессы.

В Минобороны РФ имеются разные группы влияния. Одна из групп находится под покровительством ФСБ, карманные генералы Лубянки. Другая – породистые офицеры с родословной в несколько поколений. Третья – окружение, собравшееся и сплотившееся вокруг Шойгу. И между ними всегда была конкуренция и конфликты. Но…

Но ранее они были в латентной форме, кулуарной, а теперь начат процесс публичной конфронтации. В рамках этой конфронтации будут появляться «генералы правдорубы», которые будут отстаивать «правду», но которых будут подавлять руководящие бездарности. И все это через говорящих голов, будет выводиться в публичную плоскость.

Конечно, сразу, вот буквально завтра, эти деструктивные процессы не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий, но поступательно нарастающий процесс конфронтации, так или иначе, но начнет подрывать эффективность группы войск РФ в Украине», – написал Коваленко в своем «Фейсбуке».

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