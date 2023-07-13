Российская компания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

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Авиакомпания Red Wings с 28 июля приступит к выполнению прямых авиаперелетов из Екатеринбурга в Баку, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Red Wings рады представить вам новое направление Екатеринбург – Баку – Екатеринбург, которое стартует с 28 июля 2023 года», – говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолетах SSJ-100.

По данным сайта аэропорта Кольцово, сейчас полеты по этому направлению выполняет компания «ИрАэро».

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках.