Российская компания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания Red Wings с 28 июля приступит к выполнению прямых авиаперелетов из Екатеринбурга в Баку, сообщается в Telegram-канале перевозчика.
«Red Wings рады представить вам новое направление Екатеринбург – Баку – Екатеринбург, которое стартует с 28 июля 2023 года», – говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолетах SSJ-100.
По данным сайта аэропорта Кольцово, сейчас полеты по этому направлению выполняет компания «ИрАэро».
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках.