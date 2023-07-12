Установлены новые пособия на усыновленных детей

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Установлены суммы пособий на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Это нашло отражение в поправке к указу «Об увеличении суммы социальных пособий», указ о применении которой подписал сегодня Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, установлены следующие пособия на детей, переданных в приемные семьи:

– 355 манатов на ребенка в возрасте 0-6 лет, 375 манатов на ребенка в возрасте 7-13 лет, 395 манатов на ребенка в возрасте 14-18 лет.

Пособия на ребенка в возрасте до 18 лет с установленной инвалидностью, переданного в приемную семью, будут составлять:

– 395 манатов на ребенка в возрасте 0-6 лет, 415 манатов на ребенка в возрасте 7-13 лет, 435 манатов на ребенка в возрасте 14-18 лет.

В то же время, сумма пособия на приобретение сезонной одежды для детей, переданных в приемные семьи, составит 200 манатов.