Между Россией и Ираном назревает дипломатический скандал, посла вызвали в МИД

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Посол России в Иране Алексей Дедов был вызван в МИД ИРИ по содержанию декларации шестого раунда стратегических переговоров между министрами иностранных дел России и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива по трем островам Ирана – Абумуса, Большой и Малый Тонб.

Иран выразил протест содержанию декларации.

Помощник министра иностранных дел Ирана, глава департамента стран Персидского залива МИД Алиреза Энаяти Абумуса, принявший участие во встрече, подчеркнул, что острова Большой и Малый Томб навсегда принадлежат Ирану, и призвал Россию скорректировать свою позицию по этому вопросу.

Дедов подчеркнул, что с уважением относится к территориальной целостности Ирана, и как можно скорее проинформирует Москву о ситуации.