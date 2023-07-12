Liberte не для всех: Макрон угодил в очередной скандал

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Администрация Эммануэля Макрона угодила в очередной скандал. В городке Больё-сюр-Мер на Лазурном берегу, в окрестностях Ниццы, прошла церемония открытия фестиваля «Вечера гитары». И, выступая на открытии, певица Изия Хигелин между двух своих песен весьма едко «прошлась» по президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он изображает «диалог мечты между Бриджит и Ману» и обрисовывается «линчевание» главы государства. А в конце добавила: «Я уже вижу заголовок в завтрашней Nice-Matin (ведущее местное издание): Изия призывает убить Макрона».

Полиция попыталась перехватить певицу уже на выходе из концертного зала. Не получилось. Тем не менее прокуратура Ниццы уже возбудила уголовное дело по статье «открытое провоцирование к преступлению или нарушению закона». Концерты исполнительницы в городе Марк-ан-Барёль в окрестностях Лилля отменены.

Впрочем, удастся ли довести уголовное дело до суда, эксперты сомневаются. Адвокаты Изии уже напомнили и о свободе творчества, и о свободе слова. Сама певица заявляет, что она противница любого насилия, и ее слова были вырваны из контекста. Наконец, весьма бурно на происходящее реагируют соцсети.

Любопытно, конечно, что против Макрона в этой ситуации выступили и армянские пользователи. Один из них, Лоран Вартанян, иронизирует: «Вот так лучше: мы не принимаем Макрона и его политику, поэтому призываем его убить».

Но куда серьезнее другое. Официальным девизом Французской Республики является знаменитое Liberté, Égalité, Fraternité, то есть «Свобода, равенство, братство». Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон очень любит рассуждать о демократии и правах человека назидательным тоном и вещать о «республиканских ценностях», особенно если речь идет о реакции мусульманской общины Франции на «Шарли Эбдо» и их действительно оскорбительные рисунки и неприемлемый ксенофобский «юмор».

Но если против исполнителя за шутку со сцены открывают уголовное дело и отменяют его концерты в других городах — насколько это соотносится с хрестоматийным Liberté и «республиканскими ценностями»? Или оскорблять мусульман можно, а вот Макрона задевать нельзя?

Теоретически можно было бы посоветовать не делать скоропалительных выводов, порассуждать об «эксцессе», о том, что кто-то перестарался в служебном рвении и т.д. Можно даже вспомнить давние традиции политической сатиры и карикатуры во Франции. Именно на них любили ссылаться журналисты и эксперты, рассуждая о «Шарли Эбдо». Но…в сентябре 2021 года суд французского города Тулон оштрафовал на 10 тысяч евро художника-карикатуриста за публичное оскорбление руководителя государства. 62-летний Мишель-Анжа Флори изобразил Макрона с гитлеровскими усиками. Адвокат художника после вынесения приговора заявил: «Президент, который так яростно защищает свободу самовыражения, считает, что эта свобода заканчивается на его августейшей персоне».

И, наконец, изрядную пищу для размышлений дают и нынешние протесты. Имеет ли моральное право нынешняя Франция, где исламофобия возведена в ранг государственной политике, писать на своем гербе Égalité, то есть «равенство» — большой вопрос, накрепко связанный с другим: стали ли бы французские полицейские стрелять в невооруженного подростка, будь он не алжирцем, а чистокровным французом?

Но на фоне нынешней волны беспорядков, которую во Франции уже называли «гражданской войной», Елисейский дворец настаивал, в частности, на отключении соцсетей, посредством которых координировали свои действия протестующие. А еще предложил наказывать членов семей протестующих.

А вот это уже откат почти что в средневековье. В любом цивилизованном обществе человек отвечает за то, что совершил он сам. Но у Макрона мнение, похоже, другое. Особенно если дело касается прав «французов нефранцузского происхождения». То есть алжирцев или выходцев из колоний и «заморских территорий».

Но, как утверждают знающие люди, принципами «свободы, равенства, братства» достаточно поступиться один раз, чтобы от них остались только красивые картинки. Что мы и видим на примере сегодняшней Франции.

Отдел политики Minval.az