ООН: численность населения Армении сократится на 300 тысяч граждан к 2050 году

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Численность населения Армении в ближайшие годы будет сокращаться, и если страна сможет к 2050 году обеспечить прогноз ООН – 2,6 млн человек, то это будет хорошим результатом.

Такое мнение экономист Грант Микаелян высказал в интервью Sputnik Армения, комментируя демографическую картину в республике.

По предварительным данным переписи населения, численность постоянного населения Армении составляет 2 928 914 человек, однако численность населения на месте – 2 638 917. ООН прогнозирует сокращение численности населения Армении на 300 тысяч граждан к 2050 году.

По словам эксперта, учитывая нынешние тенденции в Армении, прогноз может быть даже менее благоприятным, чем тот, что представила ООН.