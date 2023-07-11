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Алиев обвинил Армению в нанесении урона природе Азербайджана

Алиев обвинил Армению в нанесении урона природе Азербайджана

Армения нанесла большой урон нашей природе как в результате деятельности действующих там предприятий, так и в результате безжалостной эксплуатации наших природных богатств на оккупированных в то время землях Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

«Достаточно сказать, что армяне уничтожили, разграбили, вывезли, продали, или сделали паркет и продали более 60 тыс. га лесного фонда. В нашем распоряжении имеются соответствующие спутниковые снимки. Сейчас в обязательном порядке необходимо учитывать трансграничные угрозы. И здесь позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо, которую каждый может открыть и посмотреть в Интернете. Там указано, что загрязнение трансграничных рек и создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником экологической опасности, должны быть согласованы с соседними странами, и мы требуем этого от Армении», – отметил глава государства.

Он напомнил, что азербайджанские общественные и неправительственные организации уже обратились по этому вопросу к официальным властям Армении. «К этому обращению также присоединились эксперты и представители неправительственных организаций, работающих в сфере международной экологии. Поэтому считаю, что в связи с этим правительство Азербайджана также не должно оставаться в стороне», – добавил президент Ильхам Алиев.

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