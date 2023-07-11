Байден выступил за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО

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Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО с целью ускорения ее членства после окончания войны с Россией. Об этом сообщает EFE.

По словам источника агентства, Байден хочет отменить так называемый План действий по членству (ПДЧ) для Украины.

«Это будет означать, что украинскому правительству не придется участвовать в многолетней программе, чтобы продемонстрировать, что оно провело военные, экономические и политические реформы, необходимые для вступления в Альянс», – говорится в сообщении.