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Анкара дала «добро» на передачу протокола о приеме Швеции в НАТО на ратификацию

Анкара дала "добро" на передачу протокола о приеме Швеции в НАТО на ратификацию

Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президент Эрдоган дал согласие как можно скорее направить Великому национальному собранию протокол о присоединении Швеции и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее», – написал в соцсети «Твиттер» Столтенберг.

По словам Столтенберга, НАТО создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

«Турция и Швеция сегодня договорились о подписании нового двустороннего договора о безопасности. НАТО также предпримет значительные шаги в этой области. Хочу отметить, что впервые в НАТО будет создан специальный пост координатора по борьбе с терроризмом. Членство Швеции будет способствовать безопасности всего Альянса в это трудное время», – отметил Столтенберг.

При этом официальный представитель Турции сообщил, что «Анкара получила то, что хотела, поэтому процесс вступления Швеции в НАТО ускорится».

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