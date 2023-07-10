Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта

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Азербайджан и Венгрия близки к заключению контракта на хранение 50 миллионов кубометров газа.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто

«Европа продолжает сталкиваться с серьезным энергетическим кризисом. Цены взлетели, и во многих случаях безопасность поставок оказалась под угрозой. Мы делаем все возможное, чтобы получать как можно больше природного газа из как можно большего числа источников, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения нашей страны»,- отметил он в соцсети.

Сиярто добавил, что Азербайджан является одним из наиболее значимых источников доя диверсификации поставок.

«Мы заключили все необходимые договоренности с нашими азербайджанскими друзьями, которые в этом году начнут поставлять природный газ в Венгрию. На первом этапе мы получим газ в объеме 100 млн кубометров до конца года. Фактически мы близки к заключению контракта на хранение 50 миллионов кубометров газа», – отметил министр.